Century Casinos Aktie
WKN: 889628 / ISIN: US1564921005
|Langfristige Investition
|
28.10.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Papier Century Casinos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Century Casinos-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Century Casinos-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Century Casinos-Papier 4,31 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Century Casinos-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 23,202 Century Casinos-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 16,71 USD, da sich der Wert eines Century Casinos-Anteils am 27.10.2026 auf 0,72 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 83,29 Prozent.
Der Börsenwert von Century Casinos belief sich jüngst auf 20,29 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Century Casinos Inc.
Analysen zu Century Casinos Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Century Casinos Inc.
|0,61
|-3,97%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: ATX schließt höher -- DAX schlussendlich über 26.000-Marke -- Asiens Börsen geben letztlich mehrheitlich ab - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso in der Gewinnzone. Die US-Börsen bewegen sich in der Verlustzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.