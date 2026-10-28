NASDAQ Composite Index-Papier Century Casinos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Century Casinos-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Century Casinos-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Century Casinos-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Century Casinos-Papier 4,31 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Century Casinos-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 23,202 Century Casinos-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 16,71 USD, da sich der Wert eines Century Casinos-Anteils am 27.10.2026 auf 0,72 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 83,29 Prozent.

Der Börsenwert von Century Casinos belief sich jüngst auf 20,29 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at