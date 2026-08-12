Century Casinos Aktie
WKN: 889628 / ISIN: US1564921005
|Century Casinos-Anlage
|
12.08.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Papier Century Casinos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Century Casinos-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Century Casinos-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 14,03 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 71,276 Century Casinos-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 86,96 USD, da sich der Wert eines Century Casinos-Papiers am 11.08.2026 auf 1,22 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 91,30 Prozent.
Insgesamt war Century Casinos zuletzt 33,81 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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