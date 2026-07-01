NASDAQ Composite Index-Papier Century Casinos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Century Casinos-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Century Casinos-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Century Casinos-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 2,15 USD wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 USD in die Century Casinos-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 465,116 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 30.06.2026 auf 1,28 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 595,35 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 40,47 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Century Casinos belief sich zuletzt auf 36,54 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at