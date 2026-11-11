Century Casinos Aktie

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WKN: 889628 / ISIN: US1564921005

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Century Casinos-Investmentbeispiel 11.11.2026 16:03:53

NASDAQ Composite Index-Papier Century Casinos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Century Casinos von vor 10 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Century Casinos-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Century Casinos-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 6,68 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Century Casinos-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1 497,006 Century Casinos-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Century Casinos-Aktie auf 0,60 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 898,20 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 91,02 Prozent verkleinert.

Am Markt war Century Casinos jüngst 16,73 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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