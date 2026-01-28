NASDAQ Composite Index-Papier Century Casinos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Century Casinos von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Century Casinos-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Das Century Casinos-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 6,98 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 14,327 Century Casinos-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 22,49 USD, da sich der Wert eines Century Casinos-Papiers am 27.01.2026 auf 1,57 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 77,51 Prozent.

Century Casinos erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 47,02 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at