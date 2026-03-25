NASDAQ Composite Index-Papier Century Casinos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Century Casinos von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Century Casinos-Papier statt. Der Schlusskurs der Century Casinos-Aktie betrug an diesem Tag 10,15 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Century Casinos-Aktie investiert hätte, hätte er nun 985,222 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 418,72 USD, da sich der Wert einer Century Casinos-Aktie am 24.03.2026 auf 1,44 USD belief. Damit wäre die Investition um 85,81 Prozent gesunken.

Der Century Casinos-Wert an der Börse wurde auf 41,18 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at