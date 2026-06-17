Century Casinos Aktie
WKN: 889628 / ISIN: US1564921005
|Lukrativer Century Casinos-Einstieg?
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17.06.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Papier Century Casinos-Aktie: So viel Verlust hätte eine Century Casinos-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Century Casinos-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Century Casinos-Aktie an diesem Tag 13,85 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 722,022 Century Casinos-Papiere. Die gehaltenen Century Casinos-Aktien wären am 16.06.2026 1 003,61 USD wert, da der Schlussstand 1,39 USD betrug. Aus 10 000 USD wurden somit 1 003,61 USD, was einer negativen Performance von 89,96 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Century Casinos bezifferte sich zuletzt auf 39,40 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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