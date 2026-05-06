NASDAQ Composite Index-Papier Century Casinos-Aktie: So viel Verlust hätte eine Century Casinos-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Century Casinos-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Century Casinos-Papier an diesem Tag bei 1,43 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 6 993,007 Century Casinos-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 05.05.2026 auf 1,40 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 790,21 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 2,10 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für Century Casinos eine Börsenbewertung in Höhe von 39,00 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at