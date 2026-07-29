Century Casinos Aktie

Century Casinos für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 889628 / ISIN: US1564921005

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Rentabler Century Casinos-Einstieg? 29.07.2026 16:03:56

NASDAQ Composite Index-Papier Century Casinos-Aktie: So viel Verlust hätte eine Century Casinos-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Century Casinos-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurden Century Casinos-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Century Casinos-Anteile an diesem Tag bei 2,41 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Century Casinos-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4 149,378 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 28.07.2026 4 813,28 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1,16 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 51,87 Prozent gleich.

Century Casinos war somit zuletzt am Markt 32,62 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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