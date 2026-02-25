NASDAQ Composite Index-Papier Century Casinos-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Century Casinos von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Century Casinos-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 25.02.2021 wurde die Century Casinos-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Century Casinos-Anteile bei 8,70 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Century Casinos-Aktie investiert hat, hat nun 114,943 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 183,91 USD, da sich der Wert einer Century Casinos-Aktie am 24.02.2026 auf 1,60 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 81,61 Prozent verringert.

Der Century Casinos-Wert an der Börse wurde auf 46,05 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at