Century Casinos Aktie
WKN: 889628 / ISIN: US1564921005
|Performance unter der Lupe
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09.09.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Papier Century Casinos-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Century Casinos von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Century Casinos-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 13,94 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 717,360 Century Casinos-Papiere. Die gehaltenen Century Casinos-Papiere wären am 08.09.2026 846,48 USD wert, da der Schlussstand 1,18 USD betrug. Damit wäre die Investition um 91,54 Prozent gesunken.
Die Marktkapitalisierung von Century Casinos belief sich zuletzt auf 34,07 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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