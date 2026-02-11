Century Casinos Aktie
WKN: 889628 / ISIN: US1564921005
|Profitable Century Casinos-Anlage?
|
11.02.2026 16:04:22
NASDAQ Composite Index-Papier Century Casinos-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Century Casinos von vor einem Jahr bedeutet
Vor 1 Jahr wurden Century Casinos-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Century Casinos-Papiers betrug an diesem Tag 3,02 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Century Casinos-Aktie investiert hat, hat nun 3 311,258 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 10.02.2026 5 066,23 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1,53 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 49,34 Prozent.
Der Century Casinos-Wert an der Börse wurde auf 44,84 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!