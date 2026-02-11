NASDAQ Composite Index-Papier Century Casinos-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Century Casinos von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Investment in Century Casinos-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurden Century Casinos-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Century Casinos-Papiers betrug an diesem Tag 3,02 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Century Casinos-Aktie investiert hat, hat nun 3 311,258 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 10.02.2026 5 066,23 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1,53 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 49,34 Prozent.

Der Century Casinos-Wert an der Börse wurde auf 44,84 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at