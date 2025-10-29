NASDAQ Composite Index-Papier Century Casinos-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Century Casinos von vor 3 Jahren angefallen

Century Casinos Aktie
Das Century Casinos-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 7,74 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Century Casinos-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 12,920 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Century Casinos-Aktien wären am 28.10.2025 27,78 USD wert, da der Schlussstand 2,15 USD betrug. Das entspricht einer Abnahme von 72,22 Prozent.
Der Börsenwert von Century Casinos belief sich zuletzt auf 64,68 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
