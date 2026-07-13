Ceragon Networks Aktie

Ceragon Networks für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 941230 / ISIN: IL0010851660

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Performance im Blick 13.07.2026 10:04:05

NASDAQ Composite Index-Papier Ceragon Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ceragon Networks-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Ceragon Networks-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Ceragon Networks-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 1,92 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Ceragon Networks-Aktie investiert hätte, hätte er nun 52,083 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 2,35 USD gerechnet, wäre die Investition nun 122,40 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 22,40 Prozent zugenommen.

Ceragon Networks war somit zuletzt am Markt 211,59 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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