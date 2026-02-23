NASDAQ Composite Index-Papier Ceragon Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ceragon Networks von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Ceragon Networks eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 23.02.2016 wurde das Ceragon Networks-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Ceragon Networks-Anteile bei 1,10 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 909,091 Ceragon Networks-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Ceragon Networks-Aktie auf 2,30 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 090,91 USD wert. Das entspricht einem Plus von 109,09 Prozent.

Der Börsenwert von Ceragon Networks belief sich jüngst auf 206,75 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at