09.02.2026 10:04:28
NASDAQ Composite Index-Papier Ceragon Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ceragon Networks von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Ceragon Networks-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 1,95 USD. Bei einem Ceragon Networks-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5 128,205 Ceragon Networks-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 06.02.2026 auf 2,38 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 205,13 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 12 205,13 USD, was einer positiven Performance von 22,05 Prozent entspricht.
Alle Ceragon Networks-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 191,03 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
