Ceragon Networks Aktie

Ceragon Networks für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 941230 / ISIN: IL0010851660

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Ceragon Networks-Investmentbeispiel 22.06.2026 10:04:20

NASDAQ Composite Index-Papier Ceragon Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ceragon Networks von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ceragon Networks-Aktie gebracht.

Das Ceragon Networks-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Ceragon Networks-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 2,25 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 44,444 Ceragon Networks-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Ceragon Networks-Papiere wären am 18.06.2026 120,00 USD wert, da der Schlussstand 2,70 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 20,00 Prozent.

Der Börsenwert von Ceragon Networks belief sich zuletzt auf 242,62 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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