Ceragon Networks Aktie
WKN: 941230 / ISIN: IL0010851660
|Rentable Ceragon Networks-Anlage?
|
14.09.2026 10:03:41
NASDAQ Composite Index-Papier Ceragon Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ceragon Networks von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Ceragon Networks-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 1,99 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ceragon Networks-Aktie investiert, befänden sich nun 50,251 Ceragon Networks-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 104,02 USD, da sich der Wert eines Ceragon Networks-Anteils am 11.09.2026 auf 2,07 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 4,02 Prozent.
Ceragon Networks wurde jüngst mit einem Börsenwert von 188,02 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!