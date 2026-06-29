NASDAQ Composite Index-Papier Ceragon Networks-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ceragon Networks von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Ceragon Networks-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Ceragon Networks-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Ceragon Networks-Aktie betrug an diesem Tag 1,92 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 520,833 Ceragon Networks-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 26.06.2026 auf 2,36 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 229,17 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 22,92 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Ceragon Networks betrug jüngst 212,05 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at