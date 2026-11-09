Ceragon Networks Aktie
WKN: 941230 / ISIN: IL0010851660
|Performance im Blick
|
09.11.2026 10:03:46
NASDAQ Composite Index-Papier Ceragon Networks-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ceragon Networks-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Ceragon Networks-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 2,33 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4 291,845 Ceragon Networks-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 785,41 USD, da sich der Wert eines Ceragon Networks-Papiers am 06.11.2026 auf 2,28 USD belief. Damit wäre die Investition 2,15 Prozent weniger wert.
Der Börsenwert von Ceragon Networks belief sich jüngst auf 207,53 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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