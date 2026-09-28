NASDAQ Composite Index-Papier Ceragon Networks-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ceragon Networks von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Ceragon Networks-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Ceragon Networks-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Ceragon Networks-Aktie betrug an diesem Tag 3,47 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2 881,844 Ceragon Networks-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 25.09.2026 auf 2,11 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 080,69 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 39,19 Prozent.

Am Markt war Ceragon Networks jüngst 191,80 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at