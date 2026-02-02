Ceragon Networks Aktie

WKN: 941230 / ISIN: IL0010851660

Rentabler Ceragon Networks-Einstieg? 02.02.2026 10:04:30

NASDAQ Composite Index-Papier Ceragon Networks-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ceragon Networks von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Ceragon Networks-Aktie Investoren gebracht.

Am 02.02.2025 wurde das Ceragon Networks-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Ceragon Networks-Papier bei 4,61 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Ceragon Networks-Papier investiert hätte, befänden sich nun 216,920 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 30.01.2026 498,92 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 2,30 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 50,11 Prozent verringert.

Ceragon Networks war somit zuletzt am Markt 184,54 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Ceragon Networks Ltd.

Analysen zu Ceragon Networks Ltd.

Ceragon Networks Ltd. 1,90 -0,52% Ceragon Networks Ltd.

