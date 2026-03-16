NASDAQ Composite Index-Papier Ceragon Networks-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Ceragon Networks von vor 5 Jahren angefallen

Am 16.03.2021 wurde die Ceragon Networks-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 4,34 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 230,415 Ceragon Networks-Aktien. Die gehaltenen Ceragon Networks-Anteile wären am 13.03.2026 506,91 USD wert, da der Schlussstand 2,20 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 49,31 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Ceragon Networks eine Marktkapitalisierung von 198,07 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at