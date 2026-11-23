Ceragon Networks Aktie
WKN: 941230 / ISIN: IL0010851660
|Ceragon Networks-Anlage im Blick
|
23.11.2026 10:03:36
NASDAQ Composite Index-Papier Ceragon Networks-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Ceragon Networks von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren wurden Ceragon Networks-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Ceragon Networks-Aktie bei 2,78 USD. Bei einem Ceragon Networks-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 359,712 Ceragon Networks-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Ceragon Networks-Aktie auf 1,99 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 715,83 USD wert. Mit einer Performance von -28,42 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Ceragon Networks bezifferte sich zuletzt auf 180,62 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ceragon Networks Ltd.
Analysen zu Ceragon Networks Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ceragon Networks Ltd.
|1,81
|0,95%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerStabilisierung setzt ein: ATX auf Erholungskurs -- DAX mit robustem Auftakt in die neue Woche -- Anleger in Asien fassen wieder verhalten Mut: Leichte Gewinne in China
Am heimischen Aktienmarkt prägt eine Erholung das Bild. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. In Fernost zeigten sich die Börsen verhalten höher.