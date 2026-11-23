So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Ceragon Networks-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Ceragon Networks-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Ceragon Networks-Aktie bei 2,78 USD. Bei einem Ceragon Networks-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 359,712 Ceragon Networks-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Ceragon Networks-Aktie auf 1,99 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 715,83 USD wert. Mit einer Performance von -28,42 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Ceragon Networks bezifferte sich zuletzt auf 180,62 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at