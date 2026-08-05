Cerus Aktie

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WKN: 905249 / ISIN: US1570851014

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Performance im Blick 05.08.2026 16:03:56

NASDAQ Composite Index-Papier Cerus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cerus-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cerus-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Cerus-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 1,28 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Cerus-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 781,250 Cerus-Aktien. Die gehaltenen Cerus-Aktien wären am 04.08.2026 1 710,94 USD wert, da der Schlussstand 2,19 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 71,09 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Cerus belief sich zuletzt auf 433,32 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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