Cerus Aktie
WKN: 905249 / ISIN: US1570851014
|
24.12.2025 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Papier Cerus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cerus von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden Cerus-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 1,58 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cerus-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 63,291 Cerus-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Cerus-Aktie auf 2,06 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 130,38 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 30,38 Prozent.
Insgesamt war Cerus zuletzt 406,95 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
