Cerus Aktie
WKN: 905249 / ISIN: US1570851014
|Lukratives Cerus-Investment?
|
02.09.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Papier Cerus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cerus von vor einem Jahr eingefahren
Am 02.09.2025 wurden Cerus-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Cerus-Papier bei 1,27 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 7 874,016 Cerus-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 20 551,18 USD, da sich der Wert eines Cerus-Anteils am 01.09.2026 auf 2,61 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 105,51 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete Cerus eine Marktkapitalisierung von 533,22 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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