NASDAQ Composite Index-Papier Cerus-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cerus von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Cerus-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Cerus-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Cerus-Papier an diesem Tag bei 1,44 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Cerus-Papier investiert hätte, hätte er nun 6 944,444 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 09.06.2026 17 916,67 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 2,58 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 79,17 Prozent.

Zuletzt verbuchte Cerus einen Börsenwert von 521,23 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at