NASDAQ Composite Index-Papier Cerus-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Cerus gekostet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Cerus-Aktien verlieren können.

Am 19.07.2020 wurde die Cerus-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Cerus-Anteile bei 6,77 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cerus-Aktie investiert, befänden sich nun 147,710 Cerus-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 2,77 USD gerechnet, wäre die Investition nun 409,16 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 59,08 Prozent verkleinert.

Der Cerus-Wert an der Börse wurde auf 458,52 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at