NASDAQ Composite Index-Papier Cerus-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cerus von vor 10 Jahren gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Cerus-Investment verlieren können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Cerus-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 7,39 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die Cerus-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 13,532 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Cerus-Aktie auf 2,92 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 39,51 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 60,49 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Cerus belief sich zuletzt auf 614,92 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at