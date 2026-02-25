NASDAQ Composite Index-Papier Cerus-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cerus von vor 3 Jahren gekostet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Cerus-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Cerus-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 2,78 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Cerus-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3 597,122 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 561,15 USD, da sich der Wert einer Cerus-Aktie am 24.02.2026 auf 2,38 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 14,39 Prozent.

Cerus erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 456,86 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at