Cerus Aktie
WKN: 905249 / ISIN: US1570851014
|Lohnende Cerus-Investition?
|
25.02.2026 16:04:28
NASDAQ Composite Index-Papier Cerus-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cerus von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurde das Cerus-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 2,78 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Cerus-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3 597,122 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 561,15 USD, da sich der Wert einer Cerus-Aktie am 24.02.2026 auf 2,38 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 14,39 Prozent.
Cerus erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 456,86 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cerus Corp.
|
16:04
|NASDAQ Composite Index-Papier Cerus-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cerus von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
20.02.26
|Börse New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
18.02.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Cerus-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cerus von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
18.02.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
17.02.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
|
11.02.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Cerus-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Cerus von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
04.02.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Cerus-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cerus von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
28.01.26
|Handel in New York: Schlussendlich Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
Analysen zu Cerus Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Cerus Corp.
|2,04
|1,90%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street notiert in Grün. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.