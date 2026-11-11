NASDAQ Composite Index-Papier Cerus-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cerus von vor 5 Jahren gekostet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Cerus-Aktie gebracht.

Das Cerus-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Cerus-Anteile bei 7,31 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cerus-Aktie investiert, befänden sich nun 13,680 Cerus-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Cerus-Aktie auf 1,95 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 26,68 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 73,32 Prozent.

Am Markt war Cerus jüngst 415,57 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at