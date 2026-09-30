NASDAQ Composite Index-Papier Cerus-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cerus von vor einem Jahr abgeworfen

Am 30.09.2025 wurde das Cerus-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 1,59 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 62,893 Cerus-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 155,35 USD, da sich der Wert eines Cerus-Papiers am 29.09.2026 auf 2,47 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 55,35 Prozent vermehrt.

Cerus wurde am Markt mit 494,04 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at