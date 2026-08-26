Cerus Aktie
WKN: 905249 / ISIN: US1570851014
|Profitable Cerus-Anlage?
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26.08.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Papier Cerus-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cerus von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Cerus-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 6,75 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in Cerus-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 148,148 Cerus-Aktien. Die gehaltenen Cerus-Papiere wären am 25.08.2026 402,96 USD wert, da der Schlussstand 2,72 USD betrug. Aus 1 000 USD wurden somit 402,96 USD, was einer negativen Performance von 59,70 Prozent entspricht.
Cerus erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 541,36 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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