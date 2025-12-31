Cerus Aktie

WKN: 905249 / ISIN: US1570851014

Cerus-Investmentbeispiel 31.12.2025 16:04:02

NASDAQ Composite Index-Papier Cerus-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cerus von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Cerus-Aktien gewesen.

Die Cerus-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 3,65 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 273,973 Cerus-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Cerus-Aktie auf 2,09 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 572,60 USD wert. Damit wäre die Investition um 42,74 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von Cerus bezifferte sich zuletzt auf 395,47 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

