Cerus Aktie
WKN: 905249 / ISIN: US1570851014
|Cerus-Investmentbeispiel
|
31.12.2025 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Papier Cerus-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cerus von vor 3 Jahren verloren
Die Cerus-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 3,65 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 273,973 Cerus-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Cerus-Aktie auf 2,09 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 572,60 USD wert. Damit wäre die Investition um 42,74 Prozent gesunken.
Die Marktkapitalisierung von Cerus bezifferte sich zuletzt auf 395,47 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cerus Corp.mehr Nachrichten
|
31.12.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Cerus-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cerus von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
24.12.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Cerus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cerus von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
23.12.25
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
23.12.25
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite am Dienstagmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
17.12.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Cerus-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cerus von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
16.12.25
|Handel in New York: NASDAQ Composite notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
16.12.25