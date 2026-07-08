Cerus Aktie
WKN: 905249 / ISIN: US1570851014
|Profitabler Cerus-Einstieg?
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08.07.2026 16:04:23
NASDAQ Composite Index-Papier Cerus-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cerus von vor einem Jahr verdient
Das Cerus-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Cerus-Anteile bei 1,46 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Cerus-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 68,493 Cerus-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 220,55 USD, da sich der Wert eines Cerus-Papiers am 07.07.2026 auf 3,22 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 120,55 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Cerus belief sich zuletzt auf 656,40 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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