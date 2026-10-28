NASDAQ Composite Index-Papier Cerus-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cerus von vor einem Jahr verdient

Anleger, die vor Jahren in Cerus-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Cerus-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 1,50 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 666,667 Cerus-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 600,00 USD, da sich der Wert eines Cerus-Anteils am 27.10.2026 auf 2,40 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 60,00 Prozent vermehrt.

Cerus wurde jüngst mit einem Börsenwert von 484,31 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at