Cerus Aktie
WKN: 905249 / ISIN: US1570851014
|Cerus-Performance im Blick
|
21.10.2026 16:03:39
NASDAQ Composite Index-Papier Cerus-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cerus-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurden Cerus-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Cerus-Anteile betrug an diesem Tag 5,15 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Cerus-Aktie investiert hätte, hätte er nun 19,417 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Cerus-Aktie auf 2,31 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 44,85 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 55,15 Prozent verringert.
Am Markt war Cerus jüngst 447,74 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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