NASDAQ Composite Index-Papier Cerus-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cerus-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Cerus-Aktien verlieren können.

Cerus-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Cerus-Anteile an diesem Tag 5,73 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Cerus-Aktie investierten, hätten nun 174,520 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Cerus-Aktie auf 2,59 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 452,01 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 54,80 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Cerus bezifferte sich zuletzt auf 520,04 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at