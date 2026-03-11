Cerus Aktie

WKN: 905249 / ISIN: US1570851014

Cerus-Anlage unter der Lupe 11.03.2026 16:04:08

NASDAQ Composite Index-Papier Cerus-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Cerus von vor 10 Jahren angefallen

Vor Jahren in Cerus-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 10 Jahren wurden Cerus-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Cerus-Papier bei 5,65 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Cerus-Aktie investierten, hätten nun 176,991 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 313,27 USD, da sich der Wert eines Cerus-Anteils am 10.03.2026 auf 1,77 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 68,67 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Cerus bezifferte sich zuletzt auf 339,15 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

