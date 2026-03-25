NASDAQ Composite Index-Papier Cerus-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Cerus von vor 3 Jahren angefallen

Vor Jahren in Cerus-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurde das Cerus-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Cerus-Papier bei 2,90 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Cerus-Aktie investiert hat, hat nun 34,483 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 61,03 USD, da sich der Wert eines Cerus-Papiers am 24.03.2026 auf 1,77 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 38,97 Prozent.

Zuletzt verbuchte Cerus einen Börsenwert von 339,79 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at