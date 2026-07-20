NASDAQ Composite Index-Papier Ceva-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ceva-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ceva-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Ceva-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Ceva-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 23,24 USD. Bei einem Ceva-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 430,293 Ceva-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 17.07.2026 16 338,21 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 37,97 USD belief. Mit einer Performance von +63,38 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Ceva belief sich zuletzt auf 1,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at