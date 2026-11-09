NASDAQ Composite Index-Papier Ceva-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ceva von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Ceva-Einstiegs gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Ceva-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 26,16 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Ceva-Aktie investierten, hätten nun 3,823 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Ceva-Anteile wären am 06.11.2026 103,59 USD wert, da der Schlussstand 27,10 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 3,59 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Ceva eine Börsenbewertung in Höhe von 764,82 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at