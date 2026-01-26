NASDAQ Composite Index-Papier Ceva-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ceva-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Ceva gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Ceva-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 22,53 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 44,385 Ceva-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 031,07 USD, da sich der Wert eines Ceva-Anteils am 23.01.2026 auf 23,23 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 3,11 Prozent gleich.

Der Marktwert von Ceva betrug jüngst 629,16 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at