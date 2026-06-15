Ceva Aktie

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WKN: A0BKYT / ISIN: US1572101053

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Rentabler Ceva-Einstieg? 15.06.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Papier Ceva-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ceva von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Ceva-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Ceva-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 26,84 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,726 Ceva-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 12.06.2026 171,50 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 46,03 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 71,50 Prozent gesteigert.

Der Ceva-Wert an der Börse wurde auf 1,28 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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