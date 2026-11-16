Ceva Aktie
WKN: A0BKYT / ISIN: US1572101053
|Ceva-Investment
|
16.11.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Papier Ceva-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ceva von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Ceva-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 21,90 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 45,662 Ceva-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Ceva-Papiers auf 25,59 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 168,49 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 16,85 Prozent angezogen.
Zuletzt ergab sich für Ceva eine Börsenbewertung in Höhe von 728,95 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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