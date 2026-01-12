Ceva Aktie

WKN: A0BKYT / ISIN: US1572101053

Ceva-Investition im Blick 12.01.2026 16:03:35

NASDAQ Composite Index-Papier Ceva-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ceva-Investment von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Ceva-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Ceva-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Ceva-Anteile bei 29,88 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 334,672 Ceva-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 627,18 USD, da sich der Wert einer Ceva-Aktie am 09.01.2026 auf 22,79 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 23,73 Prozent vermindert.

Ceva erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 615,21 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

