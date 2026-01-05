Ceva Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier Ceva-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ceva-Investment von vor einem Jahr verloren
Am 05.01.2025 wurde das Ceva-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Ceva-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 32,05 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 31,201 Ceva-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.01.2026 gerechnet (22,42 USD), wäre die Investition nun 699,53 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 30,05 Prozent.
Alle Ceva-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 605,95 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
