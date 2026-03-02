Ceva Aktie

WKN: A0BKYT / ISIN: US1572101053

Lohnendes Ceva-Investment? 02.03.2026 16:03:59

NASDAQ Composite Index-Papier Ceva-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ceva-Investment von vor einem Jahr verloren

Wer vor Jahren in Ceva eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Ceva-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 34,26 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ceva-Aktie investiert, befänden sich nun 2,919 Ceva-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.02.2026 gerechnet (20,86 USD), wäre das Investment nun 60,89 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 39,11 Prozent verkleinert.

Der Marktwert von Ceva betrug jüngst 564,17 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

