NASDAQ Composite Index-Papier Ceva-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ceva von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Ceva-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 24,61 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,063 Ceva-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 131,17 USD, da sich der Wert eines Ceva-Papiers am 01.05.2026 auf 32,28 USD belief. Mit einer Performance von +31,17 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Ceva eine Marktkapitalisierung von 898,38 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at